Алина Загитова показала свой деловой образ

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в соцсетях. Девушка поделилась снимками в деловом костюме, сидя за рулем.

Подписчики в комментариях оценили фотографии фигуристки:

«Очень идет этот образ».

«Невероятная красотка».

«Это просто сногсшибательно».

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.