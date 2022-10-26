Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Женская лига

Сегодня, 10:55

«Тут никакой силикон не нужен»: бывшая девушка футболиста Игнатьева восхитила своих поклонников

Бывшая девушка футболиста Игнатьева снялась в необычной фотосессии
Виктория Кравченко
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
Telegram Новости

Аида Уразбахтина, экс-возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка показала несколько снимков в необычном наряде.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Подписчики Аиды оценили образ:

«Чудо женщина»

«Космическая красота»

«Невероятная красавица»

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Игнатьев и Уразбахтина находились в отношениях с 2020 года. Недавно стало известно, что пара рассталась.

4
0
Читайте также
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Американскую хоккеистку довели до суицида. В интернете над ней издевались одноклубницы
Вернувшийся из плена военный из ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Климатолог предупредил о погодных аномалиях зимой в России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в топе с откровенным вырезом

«Принцесса в трусиках»: скелетонистка Никитина показала фото в кружевном мини-бикини