Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Женская лига

Сегодня, 09:33

«Только персики и ноги»: русская бывшая девушка Норманна показала фото в одних розовых ботфортах

Бывшая девушка футболиста Норманна опубликовала вызывающее фото в социальных сетях
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
1/2

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

29-летняя россиянка сфотографировалась с оголенной грудью и в розовых ботфортах.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Комментарии подписчиков не отличались разнообразием и сводились к восхищению формами женщины.

«Безумно эротичная».

Но были и те, кто посмеялся над откровенным снимками.

«Деградация полнейшая. Ни увлечений, ни образования, ни работы. Только глупые полуголые фото».

6 сентября 26-летний Норманн перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. Прошлый сезон на правах аренды он отыграл за «Норвич».

12
1
Читайте также
Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию
Джокович заговорил на русском! Братский поступок в Астане
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Жена Икарди сфотографировалась строгом костюме с откровенным вырезом