Бывшая девушка Игнатьева поразила своими фото в купальнике

Аида Уразбахтина, экс-возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в соцсетях.

Девушка выложила фотографии в купальнике на фоне водопада.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Игнатьев и Уразбахтина находились в отношениях с 2020 года. Недавно стало известно, что пара рассталась.