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Сегодня, 15:30

Бывшая девушка Игнатьева поразила своими фото в купальнике

Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
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Аида Уразбахтина, экс-возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в соцсетях.

Девушка выложила фотографии в купальнике на фоне водопада.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети
Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Игнатьев и Уразбахтина находились в отношениях с 2020 года. Недавно стало известно, что пара рассталась.

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