«Барби и Бэтмен». Секс-символ ММА опубликовала фотографию в коротком розовом платье

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант в своих социальных сетях опубликовала фотографии со своим мужем.

28-летняя американца сфотографировалась в розовом коротком платье со своим мужем Остином Вандерфордом, который является бойцом Bellator.

«Барби и Бэтмен», — подписала Ванзант снимки.

Пейдж Ванзант и Остин Вандерфорд. Фото Соцсети

Подписчики спортсменки положительно отреагировали на новую фотосессию, написав в комментариях: «Вы самые милые», «Больше похожи на Харли и Джокера», «Вы двое такие милые вместе», «Вы выглядите такими счастливыми и сексуальными».

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.