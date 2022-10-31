Секс-символ ММА показала фото в еле прикрывающем грудь топе

Сегодня, 09:15
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети.
Она поделилась снимком в топе, который еле прикрывает ее грудь.
Подспичики не оставили без внимания фотографию спортсменки:
«Ваш блог потрясающий»
«Великолепная девушка»
«Деликатес...»
11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.