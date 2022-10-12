Секс-символ ММА Ванзант показала фотосессию в купальнике и перчатках

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант в своих социальных сетях опубликовала серию фотографий. Она сделала фотосессию в купальнике и высоких перчатках.

Подписчики остались впечатлены, написав в комментариях следующие комплименты: «Красивые фото, вы выглядите великолепно», «Вау! Вы великолепны», «Черт возьми, это выглядит очень горячо».

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.