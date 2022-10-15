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Сегодня, 21:15

«БДСМ мамочка»: дочь Кафельникова похвасталась бюстом в платье с ремешками

Дочь Кафельникова показала откровенное фото в платье с ремешками
Алеся Кафельникова.
Фото Соцсети

Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.

23-летняя девушка показала подписчикам фото в откровенном платье с ремешками, продемонстрировав формы своего бюста.

«Всегда давит», — написала Кафельникова.

«Как всегда идеальна», — отреагировал один из подписчиков.

«БДСМ мамочка», — оставил такой комментарий другой пользователь.

В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. В июле 2021-го Алеся родила ребенка. Имя дочери — Киара.

Евгений Кафельников
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