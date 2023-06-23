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Джорджина опубликовала фото в стрингах и показала, как отдыхает с Роналду на яхте

Ана Горшкова
Корреспондент
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
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Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фото с отдыха.

29-летняя девушка выложила снимки в зеленом купальнике и показала, как отдыхает с Роналду на яхте.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. Они познакомились в магазине, в котором работала Родригес. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.

Криштиану Роналду и&nbsp;Джорджина Родригес. Что получит Джорджина в случае разрыва с Роналду. Не запутайтесь в количестве нулей
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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