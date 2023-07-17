Загитова примерила новый образ: полупрозрачный комбинезон и вырезы на ягодицах

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео с фестиваля VK Fest.

21-летняя девушка в ролике показала свой необычный наряд. На ней полупрозрачный комбинезон с вырезами на ягодицах, руках и ногах. Под комбинезоном у Загитовой только черное нижнее белье.

Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.