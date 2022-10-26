Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Женская лига

Сегодня, 12:45

«Манишь нас своими глазами»: Солдатова показала фото в крошечном платье

Гимнастка Солдатова показала подписчикам снимки с новой фотосессии
Виктория Кравченко
Александра Солдатова.
Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети
1/2
Telegram Новости

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии.

24-летняя спортсменка выложила снимки в новом образе: на девушке надето крошечное черное платье и строгий пиджак.

«Одна из самых веселых съемок», — подписала фото гимнастка.

Александра Солдатова. Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фото Солдатовой:

«Какой хищный взгляд».

«Нереальная».

«Образ — бомба».

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Александра Солдатова
5
1
Читайте также
Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Крепкие орешки»: Лопырева выложила фото в облегающем розовом вечернем платье