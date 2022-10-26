«Манишь нас своими глазами»: Солдатова показала фото в крошечном платье

Сегодня, 12:45
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии.
24-летняя спортсменка выложила снимки в новом образе: на девушке надето крошечное черное платье и строгий пиджак.
«Одна из самых веселых съемок», — подписала фото гимнастка.
Подписчики оценили фото Солдатовой:
«Какой хищный взгляд».
«Нереальная».
«Образ — бомба».
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.