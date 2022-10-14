Медведева опубликовала фотографию в коротком кожаном платье

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в социальных сетях. Девушка сфотографировалась в коротком кожанном платье и туфлях на высоком каблуке.

«Паук в твоем шкафу be like», — подписала фотографию Медведева.

Евгения Медведева. Фото Соцсети

Подписчики спортсменки эмоционально отреагировали на снимок, написав в комментариях: «Отвал всего! Как же тебе идет», «Королева всего», «Ох уж эти золотые ножки фигурного катания», «Вскружила голову».

22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.