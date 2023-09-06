Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Двукратная чемпионка мира мира и Европы Евгения Медведева в соцсетях ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель.

Такой вопрос задал один из подписчиков Медведевой. 23-летняя фигуристка написала: «Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет».

Напомним, что в июне девушка объявила о том, что встречается с 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.