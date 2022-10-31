Лопырева показала фигуру в облегающем платье с глубоким вырезом

Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях.

39-летняя россиянка выложила видео, в котором предстала в облегающем черном платье с глубоким вырезом и шнуровкой в интересных местах.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети

Виктория Лопырева. Фото Соцсети

Подписчики оценили фото Лопыревой:

«Какое у вас потрясающее платье»

«Ох, вы выглядите просто потрясающе»

«Глаз невозможно оторвать»

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.