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Сегодня, 10:15

Лопырева показала фигуру в облегающем платье с глубоким вырезом

Анна Горшкова
Корреспондент
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
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Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях.

39-летняя россиянка выложила видео, в котором предстала в облегающем черном платье с глубоким вырезом и шнуровкой в интересных местах.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева. Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фото Лопыревой:

«Какое у вас потрясающее платье»

«Ох, вы выглядите просто потрясающе»

«Глаз невозможно оторвать»

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Виктория Лопырева
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