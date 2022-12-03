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Сегодня, 19:03

Невеста Роналду похвасталась пышной грудью на пляже в Дохе

Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
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Джорджина Родригес, супруга экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в соцсетях.

Она выложила фотографию с отдыха, который она проводит в Дохе.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Сам 37-летний Роналду сейчас в составе сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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