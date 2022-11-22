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22 ноября, 12:00

Невеста Роналду похвасталась пышным бюстом на концерте в Лас-Вегасе

Иван Торопцев
Корреспондент
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
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Джорджина Родригес, невеста нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографию с гала-концерта The Latin Recording Academy «Человек года 2022». Событие проходило в честь музыканта Марко Антонио Солиса в Лас-Вегасе (США), Родригес стала гостьей мероприятия.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Также у португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео.

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