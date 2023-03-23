Невеста Роналду пришла на интервью в элегантном платье с пикантным вырезом

Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своих социальных сетях выложила фотографии с похода на телевизионное шоу El Hormiguero. На съемки девушка пришла в элегантном черном платье с вырезом, которое подчеркивает ее пышную грудь.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Во время интервью девушка рассказала о знакомстве с Роналду в магазине, где она работала.

«Когда я его увидела, он был таким красивым, мне было стыдно смотреть на него», — призналась девушка.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, но отношения пара не узаконила. Джорджина родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери. Это Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик не выжил при родах.