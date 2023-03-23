0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Женская лига

Сегодня, 14:00

Невеста Роналду пришла на интервью в элегантном платье с пикантным вырезом

Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
1/2
Telegram Дзен

Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своих социальных сетях выложила фотографии с похода на телевизионное шоу El Hormiguero. На съемки девушка пришла в элегантном черном платье с вырезом, которое подчеркивает ее пышную грудь.

Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Во время интервью девушка рассказала о знакомстве с Роналду в магазине, где она работала.

«Когда я его увидела, он был таким красивым, мне было стыдно смотреть на него», — призналась девушка.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, но отношения пара не узаконила. Джорджина родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери. Это Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик не выжил при родах.

Джорджина Родригес
6
0
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Блиц-опрос Инны Жирковой
Настя Задорожная говорит о спорте!
Евгения Медведева: чемпионка вернулась
"Начистоту!" с Лопыревой
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вот это ножки». Севастьянова выложила фото в черном откровенном платье с большим вырезом