Невеста Роналду продемонстрировала свои пышные формы на фото у камина

Невеста футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое фото в социальной сети. На снимке девушка позирует у камина в красном топе, демонстрируя свои пышные формы.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Ранее Джорджина показала, как проводит тренировку по боксу.

Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017-го. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Также у португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.