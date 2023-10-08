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Пловчиха Ефимова открыла и выпила шампанское прямо во время катания на серфе

Виктория Кравченко
Юлия Ефимова.
Фото Telegram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова выпила шампанское прямо во время катания на серфе.

Девушка выложила в соцсети видео, как открывает бутылку и отпивает из нее.

«Weekend vibes. Волгодонск, 29 сентября 2023 (провожали лето на прошлых выходных)», — написала Ефимова.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию. Также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Юлия Ефимова: где и как сейчас живет самая привлекательная пловчиха России.

Юлия Ефимова
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