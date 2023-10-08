Пловчиха Ефимова открыла и выпила шампанское прямо во время катания на серфе

Российская пловчиха Юлия Ефимова выпила шампанское прямо во время катания на серфе. Девушка выложила в соцсети видео, как открывает бутылку и отпивает из нее. «Weekend vibes. Волгодонск, 29 сентября 2023 (провожали лето на прошлых выходных)», — написала Ефимова. Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию. Также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания). Юлия Ефимова: где и как сейчас живет самая привлекательная пловчиха России.