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16 мая, 10:37

Стальные мышцы и упругие формы: Загитова показала, как качает бедра и пресс

Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео с тренировки.

20-летняя девушка показала, как качает бедра и пресс.

Загитова единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Фигурное катание
Алина Загитова
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