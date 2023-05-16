Стальные мышцы и упругие формы: Загитова показала, как качает бедра и пресс

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео с тренировки.

20-летняя девушка показала, как качает бедра и пресс.

Загитова единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьеры.