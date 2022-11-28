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Сегодня, 18:07

Пышная грудь и красная помада: Евгения Медведева снялась в новой фотосессии в платье

Фигуристка Евгения Медведева снялась в новой фотосессии в платье
Анна Горшкова
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка снялась в новой фотосессии в черном платье с глубоким декольте. Также у Медведевой на снимках яркий макияж с красными губами, а на шее шикарное колье.

18 ноября стало известно, что в России сняли документальный фильм о Медведевой. На данный момент создатели ведут переговоры о премьере фильма.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева
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