Пышная грудь и красная помада: Евгения Медведева снялась в новой фотосессии в платье

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка снялась в новой фотосессии в черном платье с глубоким декольте. Также у Медведевой на снимках яркий макияж с красными губами, а на шее шикарное колье.

18 ноября стало известно, что в России сняли документальный фильм о Медведевой. На данный момент создатели ведут переговоры о премьере фильма.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).