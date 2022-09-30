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Клишина опубликовала фото в белоснежном топе

Российская легкоатлетка Клишина выложила снимок в белом спортивном топе
Дарья Клишина.
Фото Соцсети
Дарья Клишина.
Фото Соцсети
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Вице-чемпионка мира-2017 по легкой атлетике Дарья Клишина опубликовала новый пост в соцсетях. 31-летняя россиянка показала подписчикам фотографию в белом спортивном топе.

«В детстве мои родители всегда давали мне возможность выбора. Занятия легкой атлетикой были моим собственным решением. И своему ребенку я обязательно дам свободу в выборе занятий, будь то углубленное изучение квантовой физики или профессиональный хоккей. Маленький выбор обязательно превратится в умение брать на себя большую ответственность», — подписала фото Клишина.

Дарья Клишина. Фото Соцсети
Дарья Клишина.
Фото Соцсети

Клишина воспитывает двух сыновей. 26 июня 2022-го появился на свет второй ребенок — мальчика весом 3090 г, ростом 51 см.

Клишина также двукратная чемпионка Европы в помещении по прыжкам в длину, призерка чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров и чемпионка Европы среди молодежи.

Дарья Клишина
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