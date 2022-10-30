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Сегодня, 10:05

Павлюченкова показала откровенный образ на Хэллоуин

Анна Горшкова
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Соцсети
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новые снимки.

Девушка показала свой откровенный костюм на Хэллоуин. Она примерила на себя образ Лилу из фильма «Пятый элемент».

Анастасия Павлюченкова. Фото Соцсети
Анастасия Павлюченкова.
Фото Соцсети
Анастасия Павлюченкова. Фото Соцсети
Анастасия Павлюченкова.
Фото Соцсети

На фотографии Павлюченковой отреагировали известные спортсмены:

«OMG!!! I like it!!!» — написала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Аааафигеть», — отметила олимпийская чемпионка Елена Веснина.

«Где Корбен Даллас??» — написал Евгений Кафельников.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон из-за травмы колена. Россиянка выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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