Павлюченкова показала откровенный образ на Хэллоуин

Сегодня, 10:05
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новые снимки.
Девушка показала свой откровенный костюм на Хэллоуин. Она примерила на себя образ Лилу из фильма «Пятый элемент».
На фотографии Павлюченковой отреагировали известные спортсмены:
«OMG!!! I like it!!!» — написала белорусская теннисистка Арина Соболенко.
«Аааафигеть», — отметила олимпийская чемпионка Елена Веснина.
«Где Корбен Даллас??» — написал Евгений Кафельников.
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон из-за травмы колена. Россиянка выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место.