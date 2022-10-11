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Сегодня, 15:30

Самая сексуальная легкоатлетка мира показала фото в синем бикини в бассейне

Немецкая легкоатлетка Шмидт выложила откровенное фото в синем бикини в бассейне
Алиса Шмидт.
Фото Соцсети
Алиса Шмидт.
Фото Соцсети
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Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новый пост в соцсетях. 23-летняя спортсменка показала подписчикам снимок в синем бикини из бассейна.

В описании к фото Шмидт добавила два эмодзи русалочки. В комментариях пользователи восхищаются красотой девушки:

«Прекрасная Алиса», — написал один из ее подписчиков.

«Боже, вот это вау!» — эмоционально отреагировал другой человек.

Алиса Шмидт. Фото Соцсети
Алиса Шмидт.
Фото Соцсети

Шмидт специализируется на беге и является бронзовым призером чемпионата Европы-2019 и медалисткой национального первенства Германии.

Ранее издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной атлеткой мира.

Алиса Шмидт. Алиса Шмидт — самая сексуальная атлетка мира: кто ее выбрал и что с этим не так?
Алиса Шмидт
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