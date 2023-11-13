Щербакова вышла в свет в элегантном белом платье

Российская фигуристка Анна Щербакова посетила премию журнала The Voice.

На мероприятие 19-летняя спортсменка пришла в элегантном белом платье с декольте и объемными рукавами. Свой образ она дополнила чокером в виде крупной черной розы, туфлями-лодочками и сумкой от CHANEL.

Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021), победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Также на ее счету два серебра чемпионата Европы (2020, 2022) и три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).