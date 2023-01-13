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Сегодня, 22:08

Серебряная призерка Олимпиады Евгения Тарасова рассказала о своей супружеской жизни

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию в паре с Владимиром Морозовым Евгения Тарасова рассказала о своей супружеской жизни.

В июне 2022 года фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Сочи-2014 в командном турнире Федора Климова.

«Честно говоря, после свадьбы пока ничего не изменилось, потому что я продолжаю тренироваться в Москве и выступать, а Федор работает тренером в Сочи. Отношения между нами не поменялись, и я думаю, это хорошо (улыбается).

Хотелось бы чаще видеться, конечно, но стараемся при каждой возможности прилетать к друг другу. Ну и в этом году мы попадали на одни соревнования.

Советов по фигурному катанию он мне не дает, потому что мы почти не разговариваем на эту тему: когда вместе, хочется поговорить не о фигурном катании. Конечно, если я спрошу у него совета, он поделится опытом и поможет. И я также смогу помочь его спортсменам, если это будет нужно», — сказала спортсменка «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/13/19480351.shtml
Евгения Тарасова
Федор Климов
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