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Сегодня, 18:46

Теннисистка Жук показала новое видео с откровенной фотосессии

Софья Жук.
Фото Соцсети
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Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала в своих социальных сетях новое видео.

Она выложила отрывок с фотосессии, где предстала в весьма откровенном и вызывающем образе.

В начале октября 2022 года 22-летняя теннисистка сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.

Ранее Жук опубликовала фото, на которых прикрывает руками обнаженную грудь

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.

Софья Жук
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