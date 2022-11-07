Теннисистка Жук показала новое видео с откровенной фотосессии

Сегодня, 18:46
Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала в своих социальных сетях новое видео.
Она выложила отрывок с фотосессии, где предстала в весьма откровенном и вызывающем образе.
В начале октября 2022 года 22-летняя теннисистка сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.
Ранее Жук опубликовала фото, на которых прикрывает руками обнаженную грудь
Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.