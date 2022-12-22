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Сегодня, 12:58

«Люблю ее новую грудь»: теннисистка Жук потанцевала в бикини и поразила стройной фигурой

Иван Торопцев
Корреспондент
Софья Жук.
Фото Соцсети Софьи Жук
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Бывшая теннисистка Софья Жук выложила у себя в соцсетях новое видео.

В ролике девушка танцует в бикини.

Фанаты спортсменки остались довольны новым постом девушки и похвалили ее фигуру.

«Вот это блестяще».

«Нужно отметить, что Софья — огонь!»

«Люблю ее новую грудь».

«Что за худышка такая красивая?»

«Огонь девчонка».

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.

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