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Сегодня, 13:58

Трусова показала фото и видео с подводной фотосессии в образе русалки

Иван Шитик
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

18-летняя девушка выложила снимки оригинальной подводной фотосессии, во время которой она предстала в образе русалки.

В нынешнем сезоне фигуристка завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

Александра Трусова
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