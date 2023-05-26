Валиева опубликовала фото в голубом платье в горошек на берегу моря

Сегодня, 17:27
Фигуристка Камила Валиева выложила новый снимок в своем Telegram-канале. Олимпийская чемпионка опубликовала фото в голубом платье на берегу моря.
«Красота повсюду», — подписала Валиева пост.
Подписчики оценили образ фигуристки:
«Ками, ты лучшая. Невероятная красавица».
«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь».
«Красотища, как и сама Камила, богиня».
В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла два этапа «Гран-при России» и чемпионат страны по прыжкам. В финале «Гран-при России» и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.