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Сегодня, 17:27

Валиева опубликовала фото в голубом платье в горошек на берегу моря

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Камила Валиева выложила новый снимок в своем Telegram-канале. Олимпийская чемпионка опубликовала фото в голубом платье на берегу моря.

«Красота повсюду», — подписала Валиева пост.

Подписчики оценили образ фигуристки:

«Ками, ты лучшая. Невероятная красавица».

«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь».

«Красотища, как и сама Камила, богиня».

В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла два этапа «Гран-при России» и чемпионат страны по прыжкам. В финале «Гран-при России» и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Камила Валиева
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