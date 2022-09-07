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7 сентября, 22:06

Ведущая «СКА ТВ» Лысенко оправдалась за большую разницу в возрасте с мужем хоккеистом

Анна Горшкова
Корреспондент
Юлия Лысенко.
Фото Соцсети

32-летняя ведущая «СКА ТВ» Юлия Лысенко прокомментировала разницу в возрасте с мужем хоккеистом.

Лысенко вышла замуж за хоккеиста Василия Пономарева, который на 12 лет моложе нее. Один из подписчиков спросил девушку: не страшно ли строить семью с 20-летним.

«Мне страшно, когда мужчины вообще не думают. И это не зависит от возраста. Многие не могут позволить себе быть счастливыми из-за общественного мнения. Так и живут всю жизнь для кого-то, боясь осуждений. Живут, чтобы угодить кому-то. Но жизнь у нас одна. Выбирайте себя и свою жизнь», — ответила Лысенко.

Напомним, что Юлия была замужем за бизнесменом Александром Кравцовым, которому родила двух дочерей. Их брак оказался недолговечным. После расставания мужчина прекратил общение с детьми.

ХК СКА
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