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17 мая, 23:39

Загитова показала покупки с отдыха в Дубае

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новые снимки с отдыха.

Девушка сфотографировалась на фоне фирменного магазина и показала вещи, которые в нем приобрела. На данный момент фигуристка находится в Дубае.

20-летняя Загитова единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.

Алина Загитова
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