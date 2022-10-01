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Сегодня, 06:27

Жена Икарди сфотографировалась в прозрачном платье

Евгений Козинов
Корреспондент
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, в социальных сетях опубликовала новую серию снимков. 35-летняя аргентинская модель сфотографировалась в прозрачном платье и джинсовой куртке.

«Это платье не может быть красивее», — написала Ванда в описании фото.

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Подписчики остались впечатлены фотографиями. Один из них написал: «Нет ничего лучше этого платья с джинсовой курткой», второй добавил: «Ах какая женщина», третий резюмировал: «Божественно!».

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей Франческу и Изабеллу. 23 сентября, девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

Мауро Икарди и&nbsp;Ванда Нара. Икарди опубликовал переписку с Вандой Нарой и обвинил ее в токсичности
Мауро Икарди
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