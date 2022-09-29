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Женская лига

29 сентября, 02:39

Жена Икарди Ванда Нара сфотографировалась в откровенном бюстье

Евгений Козинов
Корреспондент
Ванда Нара.
Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
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Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, опубликовала новые фотографии в социальных сетях. 35-летняя аргентинская модель сделала серию снимков в откровенном бюстье, пиджаке и брюках.

«Буквально среда просто меняет мое настроение в 22:30, а как у вас?» — написала Ванда.

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Подписчики остались восхищены фотографиями и написали в комментариях: «Красавица», «Так элегантно», «Насколько вам идет черный цвет», «Вы слишком хороша».

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей Франческу и Изабеллу. 23 сентября, девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

Мауро Икарди и&nbsp;Ванда Нара. Икарди опубликовал переписку с Вандой Нарой и обвинил ее в токсичности

Мауро Икарди
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