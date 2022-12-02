Жена Карпина пошутила о резиновой женщине в ответ на вопрос о безалкогольном пиве в бане

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья в своих социальных пошутила о резиновой женщине в ответ на вопрос о безалкогольном пиве.

Она опубликовала фотографию с мужем из бани, на которой Карпин сидит с бутылкой пива.

Один из подписчиков спросил: «Не безалкогольное, надеюсь?)» На что Дарья ответила: «Ни в коем случае! Безалкогольное пиво- первый шаг к резиновой женщине».

Комментарий Дарьи Карпиной. Фото Соцсети

Валерии и Дарья Карпины. Фото Соцсети

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.