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Сегодня, 19:30

Жена Карпина пошутила о резиновой женщине в ответ на вопрос о безалкогольном пиве в бане

Анна Горшкова
Корреспондент
Дарья и Валерии Карпины.
Фото Соцсети
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Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья в своих социальных пошутила о резиновой женщине в ответ на вопрос о безалкогольном пиве.

Она опубликовала фотографию с мужем из бани, на которой Карпин сидит с бутылкой пива.

Один из подписчиков спросил: «Не безалкогольное, надеюсь?)» На что Дарья ответила: «Ни в коем случае! Безалкогольное пиво- первый шаг к резиновой женщине».

Комментарий Дарьи Карпиной. Фото Соцсети
Комментарий Дарьи Карпиной.
Фото Соцсети
Валерии и Дарья Карпины. Фото Соцсети
Валерии и Дарья Карпины.
Фото Соцсети

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.

Валерий Карпин
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