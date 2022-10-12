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Сегодня, 07:28

Жена Икарди Ванда Нара продемонстрировала большую грудь в леопардовом платье

Евгений Козинов
Корреспондент
Ванда Нара.
Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
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Ванда Нара, жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, в социальных сетях опубликовала новый пост.

Девушка сфотографировалась перед съемками на телевидении. Нара была одета в леопардовое платье.

В описании снимка она оставила смайлик черного сердечка.

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Подписчики оценили новые фотографии девушки и написали в комментариях: «Как прекрасно», «Я умерла от любви к этому платью», «Ты прекрасна».

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей Франческу и Изабеллу. 23 сентября, девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

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