Английский футболист выгнал собственную мать из дома и живет с казашкой с огромной грудью

Ее формам позавидовали бы все англичанки.

Защитник Энзли Мейтленд-Найлз начал свою карьеру в лондонском «Арсенале» и долгое время считался подающим надежды футболистом, но в итоге вынужден был искать второго шанса по арендам. Где-то между арендами в «Ипсвиче» и «Вест Бромвиче» Энзли познакомился с британской моделью по имени Катя.

Девушка не любит афишировать информацию о себе, однако известно, что родом она из Казахстана, но долгое время проживает в Англии и США. Екатерина обладает очень впечатляющими формами, которые так понравились молодому игроку, что он не скупится на дорогие подарки.

В 2022 году у пары родился общий ребенок, который очень похож на папу. В честь этого футболист подарил Кате инкрустированное бриллиантами ожерелье с надписью «Катя Мейтленд-Найлз», что дополнительно намекает на ее статус. Она не просто девушка, а жена, пусть и не выставляла в своих соцсетях фотографий с помолвки или свадьбы.

Также в прошлом году талант футболиста заметил Жозе Моуринью, тренирующий «Рому». Защитник отправился в аренду в Италию, но ненадолго — провел за клуб всего восемь игр и вернулся обратно в Англию, поближе к любимым жене и ребенку. Теперь пытается спасти «Саутгемптон» от вылета из премьер-лиги, зато Кате не надо искать жилье в незнакомой стране или летать в Рим на свидания с мужем.

Девушка с ранних лет занимается модельным бизнесом, а с «канониром» познакомилась примерно в 2021 году.

Но в жизни Энзли Мейтленд-Найлза есть и очень странная история. А именно, в 2018 году стало известно, что его собственная мать ведет бродяжнический образ жизни и ночует в металлическом контейнере, пробираясь мимо охранников металлобазы. Как такое возможно в семье человека, ежедневно зарабатывающего тысячи фунтов стерлингов? Этим вопросом задавалась и мать Джули.

«Мой сын Энзли мог купить мне квартиру на двухнедельную зарплату. Деньги вскружили ему голову. Пока он играет за «Арсенал», я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так», — говорила мать футболиста.

Сложно представить, как футболист решился на полный разрыв связей с матерью, однако предпосылки к этому были. Дело в том, что Джули ранее являлась не только мамой, но и агентом Мейтленд-Найлза. И агентом очень прескверным. Ради карьеры сына она отправляла гневные голосовые сообщения тренеру «Ипсвича», угрожала тем, что заберет футболиста из клубов, а еще напала на двух сотрудников «Арсенала» и получила запрет на приближение к тренировочной базе «канониров».

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К сожалению, такая мамина забота только вредила его карьере и еще больше отдаляла Энзли от игры в стартовом составе. Понять его обиду можно, но то, что вышло в итоге, очень сложно. Остается надеяться, что в случае ссоры уже в собственной семье его жена и ребенок не будут вынуждены искать себе жилье под мостом.

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