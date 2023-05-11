Сочные губы и очень пышный бюст: подруга Оскара Де Ла Хойи впечатляет своей внешностью

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Легендарный американский боксер, шестикратный чемпион мира Оскар Де Ла Хойя 14 лет назад повесил свои перчатки на гвоздь.
После завершения спортивной карьеры Золотой Мальчик, как его называли в ринге, стал успешным промоутером и бизнесменом.
У 50-летнего боксера яркая и насыщенная личная жизнь, многочисленные романы и 15-летний брак с певицей Милли Корретхер из Пуэрто-Рико, закончившийся разводом в 2016-м из-за проблем Де Ла Хойи с алкоголем. Не обошлось и без скандала — осенью 2019 года спортсмена обвинили в изнасиловании сотрудницы своей компании по производству текилы.
Справиться с пристрастием к алкоголю боксеру удалось. И сейчас американец с мексиканскими корнями счастлив с телеведущей Холли Сондерс.
Вместе они уже два года. Холли 36 лет. В школьные годы, призналась Сондерс в одном из интервью, она любила играть в бейсбол и баскетбол в командах мальчиков.
Но главным увлечением Холли был гольф. В 14 лет она выиграла национальный чемпионат Американской ассоциации гольфа среди юниоров. Поступив в Мичиганский государственный университет, привела свою команду к победе в студенческом первенстве.
Травма колена помешала девушке добиться еще больших успехов на поле, и карьеру она продолжила на спортивном телевидении.
Холли Сондерс — страстная поклонница фитнеса, который делает ее одной из самых привлекательных ведущих спортивных каналов в Америке.
Эффектная красотка несколько лет была замужем за известным телеведущим Эриком Куселиасом, у нее был роман с Клиффом Кингсбери, тренером футбольного клуба «Аризона Кардиналс», и отношения с удачливым капером (профессиональным игроком на ставках) Дэйвом Вегасом.
С Оскаром Холли познакомилась на турнире по гольфу. Прославленный боксер тоже большой поклонник этого вида спорта. За два года совместной жизни пара осуществила ряд успешных совместных проектов, в том числе открыла линию по производству низкокалорийных бисквитов.
Недавно Сондерс заявила, что летом планирует запустить новую спортивную лигу. Участницы будут соревноваться топлес в таких видах спорта, как борьба, бокс, плавание, теннис, боулинг, баскетбол, и, конечно, в таком любимом Оскаром и Холли гольфе.
Контент новой лиги для взрослых будет платным, но обязательно качественным, заявила Сондерс на страницах своих соцсетей. Телеведущая заявила, что лично отобрала для своего проекта эффектных участниц.