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Русская модель очаровала иностранного футболиста РПЛ. Она похожа на Кардашьян и обожает фитнес

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Матиас Норманн и Виолетта Грачева
Матиас Норманн и Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
Виолетта Грачева и Матиас Норманн.
Фото Соцсети
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История любви Матиаса Норманна и Виолетты Грачевой.

Российские девушки — одни из самых прекрасных в мире. Они с легкостью покоряют сердца любых мужчин, включая даже иностранцев. Ярким таким примером является полузащитник сборной Норвегии и «Динамо» Матиас Норманн. Футболист встречается с яркой русской фитнес-моделью Виолеттой Грачевой. Их пара украшает РПЛ, несмотря на то что они стали меньше афишировать свои отношения.

Норманн впервые переехал в чемпионат России в начале 2019 года из английского «Брайтона». Тогда его подписал «Ростов» Валерия Карпина, который раскрыл талант хавбека. По итогам сезона-2019/20 его включили в 33 лучших игрока РПЛ под третьим номером. Кроме того, осенью 2019-го Норманн дебютировал за основную национальную команду в матче с Мальтой. Он быстро освоился в новой для себя стране и клубе в том числе благодаря эффектной спутнице.

Виолетта Грачева
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Сибирская красавица

Его девушка Виолетта родом из Сибири, о чем рассказала в соцсетях. В прошлом месяце она навещала родных в Томске. В Сети утверждают, что Грачева после школы переехала в Москву и училась в МГТУ имени Баумана. Девушка совмещала учебу с модельным бизнесом, на который позже переключилась полностью.

Грачева обладает впечатляющей фигурой с выразительными формами. Она помешана на фитнесе и постоянно выкладывает фото с результатами тренировок для своей аудитории в соцсетях. При этом союз с Норманном вывел ее популярность на новый уровень. На Виолетту подписано более 250 тысяч человек в запрещенной соцсети. Поклонники сравнивают ее с американской звездой Ким Кардашьян.

В 2019-м Норманн познакомил родителей с русской красавицей в Норвегии. Там они отпраздновали компанией Новый год и Рождество. Раскованность россиянки не очень понравилась отцу футболиста, однако давить на сына он не стал.

Первое публичное появление Норманна и Грачевой вместе состоялось в марте 2020-го на матче РПЛ «Ростова» с ЦСКА (3:2). Тогда Матиас наблюдал за игрой с трибуны с девушкой. Кадр даже попал в эфир телетрансляции. Получилось немного забавно.

Почти расставание

В апреле 2021-го Норманн и Грачева расстались. Одной из причин называли публикации таблоидов о том, что девушка занималась эскорт-услугами по сопровождению мужчин. Виолетта резко опровергла данную информацию.

«Как бы я ни хотела в это вмешиваться, но вы, желтая пресса, уже перешли все границы, — писала Грачева в соцсетях. — Ни одной малейшей правды нет в ваших статьях. Не понимаю людей, которые это читают и верят».

Норманн и Грачева на какое время отписались друг от друга в соцсетях и не появлялись вместе. В конце августа 2021-го норвежец перешел на правах аренды в «Норвич». Но как оказалось позже, он отправился в Англию не один.

Виолетта Берт (Грачева) и&nbsp;Матиас Норманн. У звезды «Ростова» Норманна роман с русской моделью. Ее сравнивают с эффектной девушкой Роналду

Осенью 2021 года пара выложила совместное фото. Россиянка переехала к хавбеку в Великобританию, где проводила с ним время. Подписчики не на шутку обрадовались таким новостям в комментариях под постами Грачевой в соцсетях.

В 2022-м «Норвич» вылетел из АПЛ. Клуб вернул Норманна «Ростову», где хавбек сборной Норвегии долго не задержался. В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало игрока на год с правом выкупа.

Что происходило в этот период в отношениях Норманна с Виолеттой, не до конца ясно. Летом 2022-го девушке стали приписывать роман с полузащитником «Зенита» и сборной России Андреем Мостовым. В августе они опубликовали одинаковые видео катания на лодке по Санкт-Петербургу.

Виолетта Грачева и Матиас Норманн.
Фото Соцсети

Однако слухи не получили какого-то продолжения. В январе 2023-го Грачева показала в соцсетях снимок с Норманном, закрыв на всякий случай комментарии. Позже этот пост она удалила. Теперь пара практически не заявляет о себе открыто. Скорее всего, придерживаются принципа «счастье любит тишину».

Подписчики шутят в комментариях под совместными фотографиями Норманна и Виолетты: «Если ты его испортишь, то держись потом». Матиас ставит лайки под такими сообщениями. Кажется, с чувством юмора у них полный порядок.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
Сборная Норвегии по футболу
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