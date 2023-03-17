Известный футболист бросил жену ради молодой модели. Она делает провокационные фото с неприкрытой грудью

На многих кадрах «прикрытием» служат ниточки.

Пятикратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марк Бартра недавно объявил, что встречается со знаменитой моделью Джессикой Гойкочеа.

Фото Соцсети

32-летний защитник «Трабзонспора» полтора года назад развелся с журналисткой Мелиссой Хименес после восьми лет брака. Теперь у него новая любовь — 26-летняя блондинка, которая часто блистает на подиуме в откровенных нарядах.

Фото Соцсети

Джессика не только знаменитая модель, но и модный дизайнер. На прошлой неделе она получила престижную награду от Idolо Awards в категории «цифровое предпринимательство». На церемонию награждения в Мадриде модель вышла в открытом платье, которое не все восприняли однозначно.

Фото Global Look Press

Марк лайкнул наряд своей подруги и написал поздравление под постом Джессики на ее странице в соцсети.

Фото Соцсети

Одежда с вызовом — характерная черта стиля Гойкочеа. Она с удовольствием носит ее сама и старается не отходить от этого правила в своей модной коллекции.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Иногда разрезы появляются на костюмах каталонской звезды в самых неожиданных местах.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Но это не мешает товарам от бренда Гойкочеа успешно продаваться. Для продаж Джессика активно использует свои соцсети. За что ее и отметили наградой от Idolо.

Фото Соцсети

Не так давно эффектная красотка призналась, что подвергалась насилию со стороны своего бывшего друга Ривера Виипери. После трехлетнего романа Джессика ушла от ревнивого испанского манекенщика.

Фото Getty Images

Она продолжает выступать на подиумах мира, рекламируя наряды самых известных брендов.

ZUMA Press, Фото Global Look Press

Джессика Гойкочеа. Фото Getty Images

Keystone Press Agency, Фото Global Look Press

Рост Джессики не такой высокий для модели — всего 167 сантиметров. Но красивые черты лица и отличная фигура делают свое дело. Число поклонников Гойкочеа постоянно растет. Но сейчас сердце девушки принадлежит известному испанскому футболисту.