Известный футболист бросил жену ради молодой модели. Она делает провокационные фото с неприкрытой грудью

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Пятикратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марк Бартра недавно объявил, что встречается со знаменитой моделью Джессикой Гойкочеа.
32-летний защитник «Трабзонспора» полтора года назад развелся с журналисткой Мелиссой Хименес после восьми лет брака. Теперь у него новая любовь — 26-летняя блондинка, которая часто блистает на подиуме в откровенных нарядах.
Джессика не только знаменитая модель, но и модный дизайнер. На прошлой неделе она получила престижную награду от Idolо Awards в категории «цифровое предпринимательство». На церемонию награждения в Мадриде модель вышла в открытом платье, которое не все восприняли однозначно.
Марк лайкнул наряд своей подруги и написал поздравление под постом Джессики на ее странице в соцсети.
Одежда с вызовом — характерная черта стиля Гойкочеа. Она с удовольствием носит ее сама и старается не отходить от этого правила в своей модной коллекции.
Иногда разрезы появляются на костюмах каталонской звезды в самых неожиданных местах.
Но это не мешает товарам от бренда Гойкочеа успешно продаваться. Для продаж Джессика активно использует свои соцсети. За что ее и отметили наградой от Idolо.
Не так давно эффектная красотка призналась, что подвергалась насилию со стороны своего бывшего друга Ривера Виипери. После трехлетнего романа Джессика ушла от ревнивого испанского манекенщика.
Она продолжает выступать на подиумах мира, рекламируя наряды самых известных брендов.
Рост Джессики не такой высокий для модели — всего 167 сантиметров. Но красивые черты лица и отличная фигура делают свое дело. Число поклонников Гойкочеа постоянно растет. Но сейчас сердце девушки принадлежит известному испанскому футболисту.