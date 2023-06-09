Кубки и кровь. Британская красотка подразнила фанатов «Арсенала» и подралась со звездой OnlyFans

Знакомьтесь с болельщицей «Челси», моделью и бойцом Астрид Ветт.

Британская красотка Астрид Ветт — большая фанатка лондонского «Челси». Многие болельщики считают ее самой сексуальной поклонницей клуба. Число подписчиков ее социальных сетей растет с каждым днем.

Астрид обожает футбол и сборную Англии, боготворит «Челси» и ненавидит «Арсенал». Она не упускает ни одной возможности потроллить фанатов соперника в своих соцсетях.

Фото Соцсети

После победы «Вест Хэма» в Лиге конференций Ветт обратилась на своей странице к ним с вопросом: «Теперь понятно, какой клуб в Лондоне самый маленький?»

Фото Соцсети

«Молотобойцы» выиграли свой третий европейский трофей. Теперь на их счету Кубок обладателей кубков 1965 года, Кубок Интертото в 1999-м (не самое большо достижение, но факт есть факт) и победа в Лиге конференций в этом сезоне.

Фото Соцсети

У «Арсенала» — только два трофея в еврокубках: победа в 1970 году в Кубке ярмарок и выигрыш Кубка обладателей кубков в 1994-м. Три трофея у «Тоттенхэма», а у любимого Ветт «Челси» — восемь (в том числе дважды — в Лиге чемпионов). Об этом она напомнила двум миллионам подписчиков.

Фото Reuters

Фанаты «Арсенала» набросились на 23-летнюю красотку с гневными постами, самый приличный из которых — вопрос «Какой формы футбольный мяч?»

Фото Соцсети

Впрочем, Астрид не обратила на их гнев большого внимания. Фанатка «Челси» любит попадать в непростые ситуации. Ведь она не только модель, но и боец одного из английских промоушенов.

Фото Соцсети

В этом году Ветт взяла два пояса, одержав победы над Кили Колбран и Андреа-Джейн Банкер.

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Не так давно она устроила жесткую потасовку с бывшей стюардессой, а сейчас звездой OnlyFans Алексией Грейс.

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Фото Соцсети

На церемонию взвешивания перед своими поединками Астрид предпочитает выходить в нижнем белье.

Фото Global Look Press

За свои откровенные наряды и высказывания она выслушала много нелицеприятных слов в свой адрес. Но это, по словам фанатки «Челси», только придает ей сил.