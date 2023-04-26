Бывшая русская теннисистка завела аккаунт в OnlyFans. Она увеличила грудь и живет в США

Прекрасную Софью Жук сравнивали с Марией Шараповой.

В середине 2010-х россиянка подавала большие надежды в теннисе. В 14 лет она завоевала первый трофей ITF, в 15 одержала победу на юниорском Уимблдоне, а в 20 внезапно завершила карьеру. Всему виной большое количество травм и психологическая усталость.

«У меня от природы слабые кости, поэтому, когда я была маленькой и занималась в «Лужниках» — нет, там никто не мог этого знать, — говорила Жук «СЭ». — Тренер виноват если только в том, что уже когда мне было 19, я жаловалась на боль, а он продолжал давить. Хотя я уже была взрослой и довольно осознанной, и если я говорила, что чего-то не могу, то так оно и было».

Сейчас Софье Жук 23 года. Девушка живет в США, где работает в компании по аренде люксовых машин, яхт и в спортивном менеджменте. Девушка также является моделью и очень активна в соцсетях, где недавно сообщила неожиданную новость. Жук завела страничку в OnlyFans — приложение с платным доступом к контенту. Сервис стал чрезвычайно популярным по всему миру благодаря эротическим публикациям.

«Что ж, ребята, тот момент, когда вы все так ждали и просили меня... Я создала аккаунт, — сообщила Жук в соцсетях, позже удалив подпись. — Весь эксклюзивный образ жизни, красивые фотографии будут там, так что не пропустите ничего».

Подписаться на аккаунт бывшей ученицы Жюстин Энен в OnlyFans можно за 7,99 доллара в месяц. 80 процентов от суммы получает автор контента, а 20 идет в качестве комиссии для сайта.

«Все чувственные, личные и сексуальные/красивые фото», — написано в статусе россиянки.

Софья и раньше публиковала в бесплатных соцсетях достаточно откровенные снимки, так что «выход на новый уровень» был воспринят многими с энтузиазмом. За несколько лет более 100 тысяч человек подписались на соцсети Жук. Там россиянка публиковала контент с рекламных съемок и обычной жизни. У москвички полно поклонников, особенно среди иностранцев. Сотни мужчин признаются ей в любви в комментариях.

Комментарии в соцсетях Софьи Жук.

Подписчики регулярно задавали Софье вопросы о ее внешности. Одной из самых популярных тем были пластические операций. И вот в октябре 2022-го она подтвердила, что прибегла к процедуре по увеличению груди. Экс-четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге сообщила, что пошла на такой шаг ради повышения собственной самооценки и уверенности.

Жук не переживает из-за сравнений с Шараповой и Анной Курниковой. Софья считает, что главное — оставаться счастливым внутри.

«Все люди разные, у каждого своя судьба, — говорила Жук в интервью «СЭ». — Я сделала так, как посчитала для себя правильным. И раз я так решила, значит, раньше я не была счастлива. Да, у Шараповой блестящая карьера, но мы же не знаем, насколько хорошо она себя чувствовала в процессе. Люди видят только обложку, но почему-то по ней судят о том, что внутри. Излишние нагрузки в детстве? Однозначно. Мне было 15, я играла со взрослыми, но мое тело не было к этому готово. Это природа, и, как бы ты ни был талантлив, против нее не пойдешь. В 15 лет я была маленькой, худенькой, у меня еще мышц-то толком не было. Сначала организм еще как-то успевал восстанавливаться, но потом я посыпалась».

Основное время Жук проводит в Майами, редко выезжая в Россию для продления визы. Свободное время девушка проводит с друзьями и верным псом доберманом. На видео она демонстрировала свой автомобиль Mercedes-AMG S 63 и шикарный бассейн.

Софья не любит распространяться о личной жизни, но с недавнего времени она намекает, что ее сердце занято. Однако фанатов среди мужской части населения у нее будто становится только больше.