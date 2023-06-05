Щербакова в Париже, Туктамышева в Мексике, Трусова в Таиланде: шикарный отпуск звезд российского спорта

Продолжаем знакомиться с тем, как отдыхают российские спортсменки.

Для успешного выступления перед началом нового сезона полезнее всего хорошо отдохнуть. Многие спортсменки уже провели отпуск в теплых краях и новых местах, успели позагорать на солнышке, наполниться новыми впечатлениями и зарядиться энергией. Теперь им будет что вспомнить и откуда черпать вдохновение.

Анна Щербакова

После поездки на райские Мальдивы олимпийская чемпионка вместе со своей семьей отправилась во Францию. Вначале девушка посетила Альпы, где запечатлела себя на фоне живописного горного пейзажа. Затем Анна поехала в Париж и, конечно же, не смогла обойтись без фотографии с Эйфелевой башней. Девушка также сделала любопытный снимок, повторяющий фото, сделанное девять лет назад в том же самом месте. На нем 19-летняя спортсменка позирует с сестрами Инной и Яной в саду Тюильри.

Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка активно делится своими впечатлениями от поездки в Мексику, куда она прилетела для участия в мастер-классах. Лиза уже успела погулять по улицам Мехико, сходить в зоопарк и музей Фриды Кало. «Я так давно не была в зоопарке, что получила колоссальное удовольствие и море эмоций! После этого купила себе обезьянку на голову на память», — написала спортсменка в соцсетях.

Юлия Канакина

Российская скелетонистка насладилась морем и пляжами в солнечном Дубае и не упустила возможность похвастаться своей шикарной фигурой. «Доброе утро всем, у кого я любимчик, остальным желаю просветления. Хорошо, что вы у меня все и так просветленные», — так она поприветствовала своих подписчиков.

Варвара Субботина

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию провела отпуск вместе со своим возлюбленным — хоккеистом СКА Александром Никишиным — в Египте. По словам Варвары, ее задевает, что люди оценивают в первую очередь ее внешность, а уже потом достижения. Однако это совсем не мешает ей регулярно делиться пикантными фотографиями, демонстрирующими соблазнительные формы.

Александра Трусова

«Очень красивый закат», — так подписала фигуристка свою первую фотографию из отпуска. 18-летняя спортсменка уехала отдыхать вместе со своим бойфрендом Марком Кондратюком в Таиланд. Влюбленная пара синхронно выложила снимки из бассейна на фоне яркого заката.

Александра Бойкова

Перед началом тренировок в паре с Дмитрием Козловским под руководством нового тренера Этери Тутберидзе фигуристка решила набраться сил и улетела на Мальдивы. Саша набралась сил и зарядилась энергией перед стартом подготовки к сезону, а заодно показала себя в разных образах в океане и на солнечных пляжах.

Источник фото: соцсети