Четыре спортсмена выступят за сборную России по прыжкам на батуте на Играх стран Боливарианского альянса

Четыре спортсмена вошли в состав сборной России по прыжкам на батуте на Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

«В состав команды вошли Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов», — приводит ТАСС слова президента Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова.

Россияне также примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.