Десять россиян не выступят на ЧМ по прыжкам на батуте из-за отсутствия виз

Вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров рассказал, сколько российских спортсменов смогут выступить на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

«10 наших спортсменов из 25 заявленных не смогут выступить на чемпионате мира по причине того, что не получили визы», — приводит слова Макарова ТАСС.

Также он отметил, что российская команда уже отправилась в Испанию на турнир.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в испанской Памплоне с 5 по 9 ноября. Россияне принимают участие в международных турнирах в нейтральном статусе.