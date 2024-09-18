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Батут

Сегодня, 03:17

Федерация прыжков на батуте выдвинула кандидатов в президиум Федерации гимнастики России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров сообщил, что ФПБР выдвинула шестерых кандидатов в президиум Федерации гимнастики России.

«Мы как федерация по олимпийскому виду спорта выдвинули шестерых кандидатов в президиум Федерации гимнастики России, — цитирует Макарова ТАСС. — Федерации по неолимпийским видам спорта имеют право выдвинуть в президиум по три кандидата».

1 октября пройдет конференция, на которой будет выбраны президент, вице-президенты от каждого вида спорта, а также утвержден состав президиума.

Источник: ТАСС

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