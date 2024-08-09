Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Батут

Сегодня, 13:52

Макаров: «Батутистка Бладцева сможет выступить на чемпионате России»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации прыжков на батуте (ФПБР) Николай Макаров заявил, что участница Олимпиады-2024 Анжела Бладцева сможет выступить на сентябрьском чемпионате России.

В соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК) нейтральные спортсмены должны воздержаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном и любым другим символом страны, в любом официальном месте до, во время и после Игр в Париже. В случае нарушения критериев на спортсменов могут быть наложены санкции.

«У Анжелы не будет никаких проблем после того, как она выступит в сентябре на командном чемпионате России в Санкт-Петербурге, — цитирует Макарова ТАСС. — Как я понимаю, российским и белорусским участникам Олимпийских игр не следует принимать участия в мероприятиях в поддержку чего-то. Что касается Анжелы, то, имея нейтральный статус, она участвовала в личном чемпионате России, и никаких претензий ей не поступало. Уверен, никто не будет лишать спортсменов возможности продолжать соревновательную деятельность».

Источник: ТАСС
Анжела Бладцева
2
0
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Борец Рамазанов из Болгарии рассказал об отношении к российским атлетам
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Бладцева заняла первое место в общем зачете Кубка мира по прыжкам на батуте