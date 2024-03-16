Российские батутисты получили визы в Германию, где продолжат борьбу за олимпийские путевки

Российские прыгуны на батуте получили визы, которые позволят им въехать в Германию, где с 22 по 24 марта пройдет заключительный квалификационный этап Кубка мира, сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Этап Кубка мира, по итогам которого определятся обладатели олимпийских лицензий, пройдет в Котбусе. Турнир в Германии является для россиян единственной возможностью завоевать путевки на Игры в Париже.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой четырех российских прыгунов на батуте: Яну Лебедеву, Анжелу Бладцеву, Кирилла Козлова и Данилу Касимова.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.