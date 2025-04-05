Российские батутисты прояснили позицию по отказу гимнастов от участия в международных стартах

Вице-президент Федерации гимнастики России, главный тренер российских батутистов Николай Макаров в разговоре с «СЭ» рассказал, что батутисты поддержат отказ российских гимнастов участвовать в международных стартах из-за позиции комиссии по нейтральному статусу.

Батутисты единственные в российской гимнастике участвовали в Олимпиаде в Париже.

«Мы прямо сейчас на Кубке мира, участвуем, но в будущем до дальнейшего решения воздержимся от участия в международных стартах. Потому что-то, что делают по поводу нейтрального статуса — безобразие. Какие-то идиоты сидят и копаются не пойми в чем, принимают абсолютно тупейшие решения на основании непонятных фотографий. Кто там сидит, что это за люди — неясно. FIG давно нужно было с ними разобраться, когда еще первых людей начали отстранять от нейтрального статуса, по совершенно надуманным причинам, в том числе и меня. Нам сказали, что они независимая комиссия, которая проверяет все... Ну понятно: чихнул не туда — весь мир заразил ковидом. Так и тут — ты сразу виновен во всем. Так что мы, батутисты, придерживаемся этого решения», — сказал Макаров.