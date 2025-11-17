Рыжков считает, что ЧМ доказал огромный потенциал российских батутистов

Главный тренер сборной России Алексей Рыжков считает, что результаты, достигнутые россиянами на молодежном и юниорском чемпионате мира в Испании, доказали огромный потенциал российских прыжков на батуте.

«Соревнования были крайне тяжелыми, самыми сложными в моей карьере, так как мы провели их в усеченном составе как среди спортсменов, так и среди тренеров, — цитирует Рыжкова ТАСС. — Но, даже несмотря на эти обстоятельства, мы смогли после столь долгой изоляции занять первое общекомандное место, что говорит о мощнейшем потенциале российской сборной. Мы стали призерами во всех возрастных категориях, в которых выступали. Все работали на пределе эмоциональных возможностей, теперь планируем восстановительный сбор в Сочи, после чего начнем готовиться к следующему сезону».

Соревнования проходили с 13 по 16 ноября в Памплоне. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 14 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.